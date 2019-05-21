Обвиняемый в крупных хищениях бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов полностью доволен условиями своего содержания в столичном СИЗО "Лефортово". Об этом заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
По ее словам, Абызов благодарен сотрудникам изолятора и ни на что не жалуется.
Напомним, экс-министра арестовали 27 марта. Позднее суд признал арест законным и отказался освобождать Абызова под залог в один миллиард рублей. По версии следствия, бывший чиновник вместе с сообщниками похитили более 4 миллиардов рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей". Похищенные деньги были вывезены за рубеж.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что федеральная служба исполнения наказаний проверит жалобы отстраненного сенатора Рауфа Арашукова на отсутствие хахяльной еды в следственном изоляторе "Лефортово".
По словам заместителя директора ведомства Валерия Максименко, никаких проблем в питанием в учреждении нет. Более того, в этом плане "Лефортово" находится "впереди всех московских СИЗО". Арестанты могут заказывать себе еду из лучших московских ресторанов. "Там холодильники ломятся от черной икры", - прокомментировал жалобу отстраненного сенатора представитель ФСИН.
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