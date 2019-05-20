В полиции предложили изымать автомобили у пьяных водителей

Министерство внутренних дел России предложило изымать автомобили у пьяных водителей. Соответствующие поправки ведомство направило в правительство.
Как уточняет агентство "РИА Новости", планируется ужесточить и наказание за отдельные нарушения правил безопасности дорожного движения.
Напомним, на прошлой неделе Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходов по вине пьяных водителей. Ранее Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, если в ней пострадали или погибли люди.
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