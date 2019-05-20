Двух журналистов "Коммерсанта" уволили из-за публикации статьи об отставке Матвиенко

Спецкор "Коммерсанта" Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов покинут издание из-за материала об отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Решение об увольнении сотрудников принял акционер издания Алишер Усманов.



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Генеральный директор "Коммерсанта" Владимир Желонкин сообщил, что Сафронов и Иванов покинули издание из-за нарушений редакционных стандартов при подготовке материала о возможной отставке Валентины Матвиенко. Желонкин не назвал конкретные нарушения журналистов, а также отказался комментировать факт вмешательства акционеров.

После увольнения двух журналистов все сотрудники отдела политики и курирующие их руководители решили покинуть издание.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что по информации "Коммерсанта" Валентина Матвиенко может в скором времени возглавить Пенсионный фонд России.

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