Екатеринбургский депутат не посчитал нужным спрашивать людей о строительстве храма

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников посчитал, что местные власти не должны учитывать мнение народа в вопросе строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга. Несмотря на позицию парламентария, гордума все-таки решила провести опрос.



Бунт против храма в Екатеринбурге имел странную предысторию / Новости от 14.05.2019 18:06

Парламентарии приняли решение спустя несколько часов обсуждений. Одна из предполагаемых версий возникновения протеста - "проплаченный заказ". Администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений от населения относительно новой площадки для строительства храма.

После того, как администрация города отберет самые перспективные площадки состоится голосование, где жители выберут самое подходящее, по их мнению, место для возведения храма.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с протоиереем Всеволодом Чаплиным, который рассказывал, кому и почему оказался неугоден храм святой Екатерины в Екатеринбурге.

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