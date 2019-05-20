ВЦИОМ: аллергия на растения стала самой распространенной среди россиян

Более четверти жителей России (26%) страдают от аллергии на растения. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно проведенному социологами опросу, об аллергии на лекарства заявили 25% опрошенных, еще 22% - на пыль и определенные продукты, а 12% - на домашних животных. Больше половины респондентов (63%) отметили рост числа аллергиков.
Большинство аллергиков (66%) пользуются лекарствами для уменьшения симптомов. 31% респондентов следят за чистотой дома и на работе, 20% - посещают врачей, 16% - предпочитают меньше выходить на улицу, 12% участников опроса не делают ничего.
По мнению 60% опрошенных, плохая экология является главной причиной развития аллергии. Среди других причин россияне назвали плохое качество продуктов, наследственность и сбой иммунитета.
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