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Источник Правда.Ру

ВЦИОМ: аллергия на растения стала самой распространенной среди россиян

Общество print

Более четверти жителей России (26%) страдают от аллергии на растения. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).


Врачи рассказали, как спастись от сезонной аллергии / Новости от 07.05.2019 21:29

Согласно проведенному социологами опросу, об аллергии на лекарства заявили 25% опрошенных, еще 22% - на пыль и определенные продукты, а 12% - на домашних животных. Больше половины респондентов (63%) отметили рост числа аллергиков. 

Большинство аллергиков (66%) пользуются лекарствами для уменьшения симптомов. 31% респондентов следят за чистотой дома и на работе, 20% - посещают врачей, 16% - предпочитают меньше выходить на улицу, 12% участников опроса не делают ничего. 

По мнению 60% опрошенных, плохая экология является главной причиной развития аллергии. Среди других причин россияне назвали плохое качество продуктов, наследственность и сбой иммунитета. 

 

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Темы опрос ВЦИОМ Россия аллергия
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