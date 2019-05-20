Депутат Госдумы считает, что россияне женятся ради свадьбы

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева высказала мнение, что россияне не берут на себя ответственность за брак, а женятся ради торжества.
"Ответственность за брак не несет почти никто. Все хотят только одного - торжества. Вот родителям и приходиться потратить целое состояние на свадьбу. А когда уже поздно - начинают думать. В итоге получаем очередное "не сошлись характерами", что сейчас встречается очень часто", - пояснила Плетнева.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о двух молодых людях, которые поженились на первом свидании.
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