Грузовикам в России запретили ездить по некоторым дорогам в жару

Федеральное дорожное агентство России запретило большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог в условиях высокой температуры. Соответствующий документ с поправками опубликован на портале правовой информации.
Ограничения касаются подъездов к крупным административным центрам и транспортным узлам. Полный список трасс и дорог, попавших под запрет, будет размешен на сайте Росавтодора. Согласно документу, с 20 мая по 31 августа грузовикам запрещается движение с 10:00 до 22:00 при условии, что температура воздуха превышает 32 градуса.
Ограничения введены для предотвращения появления колеи на дорогах. При высокой температуре асфальт нагревается и размягчается, а тяжелые грузовики его продавливают. Поэтому водителям фур придется ездить по ночам, чтобы не разбивать дороги, отмечают специалисты Росавтодора.
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