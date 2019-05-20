Социальное исследование показало, что власть и народ проживают в разных мирах

Социолог Сергей Белановский совместно со своей командой провел исследование, чтобы определить, как изменилось сознание жителей регионов, а также их отношение к экономической и политической ситуации в России.
Итоги исследования показали, что в сознании россиян за последний год произошла настоящая революция. Люди стали понимать, что несут ответственность за то, что происходит вокруг них. Возвращение Крыма в состав России больше не воспринимается как константа, президент потерял свой авторитет, а местные власти больше не вызывают доверия.
По мнение социологов, единственное, что сдерживает людей от массовой волны протеста - отсутствие лидера и передовых идей. Исследователи пришли к выводу, что жители регионов хотят сами определять свое будущее, поэтому в скором времени могут потребовать "автономии регионов". Жители Владивостока, Магадана, Якутска и других российских городов утверждают, что Москва забирает все их деньги, а им приходиться выживать.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с исполнительным директором Института политических исследований Григорием Добромеловым, который рассказывал о возможном возникновении национальной идеи на фоне антироссийских санкций.
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