Социальное исследование показало, что власть и народ проживают в разных мирах

Социолог Сергей Белановский совместно со своей командой провел исследование, чтобы определить, как изменилось сознание жителей регионов, а также их отношение к экономической и политической ситуации в России.



Путин: россияне не утратили доверия к правительству / Новости от 20.10.2018 06:28

Итоги исследования показали, что в сознании россиян за последний год произошла настоящая революция. Люди стали понимать, что несут ответственность за то, что происходит вокруг них. Возвращение Крыма в состав России больше не воспринимается как константа, президент потерял свой авторитет, а местные власти больше не вызывают доверия.

По мнение социологов, единственное, что сдерживает людей от массовой волны протеста - отсутствие лидера и передовых идей. Исследователи пришли к выводу, что жители регионов хотят сами определять свое будущее, поэтому в скором времени могут потребовать "автономии регионов". Жители Владивостока, Магадана, Якутска и других российских городов утверждают, что Москва забирает все их деньги, а им приходиться выживать.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с исполнительным директором Института политических исследований Григорием Добромеловым, который рассказывал о возможном возникновении национальной идеи на фоне антироссийских санкций.

Читайте также:

Опрос: 49% россиян считают, что сталинские репрессии ничем нельзя оправдать