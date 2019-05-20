Чак Норрис сфотографировался на танке Abrams, чем удивил пользователей Сети

79-летний актер и ветеран ВВС США Чак Норрис посетил военную базу Форт-Худ в Техасе для съемок документального фильма. Норрис пообщался с военнослужащими, а также сфотографировался на американском танке Abrams. Фотография актера на танке вызвала бурную реакцию в интернете.



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Пользователи социальных сетей отмечают, что, несмотря на свой возраст, Чак Норрис все еще остается таким же "крутым". Документальный фильм, для съемок которого Норрис посещал военную базу планируют представить для зрителей уже в июле текущего года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему Чак Норрис был вынужден закончить карьеру актера.

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