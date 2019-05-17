Шойгу раскритиковал российские учебники географии

Учебники по географии в России не отвечают современным требованиям и содержат огромное количество фактических ошибок и неточностей. Об этом заявил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.
Он привел в пример выдержку из учебника для 7-го класса, в котором говорилось: "Население Северной Европы - 27 млн. Это 4% от всего населения Земли".
По словам Шойгу, эти цифры "перекочевали к нам из учебника географии времен Екатерины II, по которому еще учился незабвенный Митрофанушка Простаков". Такая же ситуация наблюдается и в школьных атласах. По оценке экспертов Русского географического общества, в некоторых из них счет ошибок идет на тысячи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что В Астрахани школьник нашел ошибку в учебнике по русскому языку за 9 класс. В тексте одного из заданий утверждается, что Астрахань расположена на месте впадения Волги в Черное море.
Материал был выпущен издательством "Вентана-Граф", входящим в корпорацию "Российский учебник".Несмотря на обилие экспертных групп и самих экспертиз, в российских школьных учебниках до сих пор встречается множество ошибок.
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На ошибки в школьных учебниках жалуются реже, чем на ЕГЭ - эксперт
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