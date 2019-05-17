В Минтруде предложили единый порядок расчета величины прожиточного минимума для пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложило правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах.



Рассчитай пенсию сам: как пользоваться пенсионным калькулятором / Новости от 18.07.2018 17:47

Единый порядок определения величины прожиточного минимума, отмечают в российском ведомстве, позволит установить оптимальную социальную доплату к пенсии и исключить ее занижение.

Информацию о величине прожиточного минимума пенсионера планируется доводить до органов исполнительной власти субъектов Министерства экономического развития Российской Федерации в составе Прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период.