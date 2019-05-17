Пенсионный фонд оцифровал трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки граждан страны.



С первого января 2020 года в России перейдут на электронные трудовые книжки

Государственная дума Российской Федерации же, отметим, соответствующий законопроект пока так и не приняла.

В данный момент он находится на рассмотрении правительства. Министерство труда РФ планирует внести его в Госдуму не позднее 28 июля текущего года.

Если же представители власти примут законопроект, то в силу он вступит в январе следующего года.