Пенсионный фонд оцифровал трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки граждан страны.
Государственная дума Российской Федерации же, отметим, соответствующий законопроект пока так и не приняла.
В данный момент он находится на рассмотрении правительства. Министерство труда РФ планирует внести его в Госдуму не позднее 28 июля текущего года.
Если же представители власти примут законопроект, то в силу он вступит в январе следующего года.
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