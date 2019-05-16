Путин пообещал досрочно завершить железнодорожную часть Крымского моста

Железнодорожная часть Крымского моста откроется раньше заявленного срока. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме независимых региональных и местных СМИ.
"До конца этого года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - пообещал российский лидер.
Запуск Крымского моста снизит цены на продовольственные товары в Крыму, считает президент, однако для полного решения проблемы нужен комплекс мер.
"Нужно заводить туда и торговые сети. Необходимо обеспечить железнодорожное сообщение. Когда крупномасштабный завоз пойдет товаров по всем направлениям, тогда ситуация будет меняться", - пояснил он.
Строительство автодорожной части моста завершилось в мае 2018 года. 1 октября прошлого года автодорожную часть Крымского моста открыли для движения грузового транспорта.
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