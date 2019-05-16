Путин предложил увеличить охват детей бесплатным питанием в школах

Владимир Путин предположил, что государству удастся увеличить охват школьников бесплатным питанием. Такое заявление глава государства сделал в рамках Медиафорума ОНФ, который проходит в Сочи.
Президент отметил, что перед реализацией инициативы ее нужно просчитать.
"Перед тем как сказать возможно ли это, нам необходимо просчитать объемы финансирования и определить их источники. Не хотелось бы давать невыполнимых обещаний. Но мы будем думать о том, как сделать охватить бесплатным питанием максимальное количество детей", - пояснил Владимир Путин.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Киеве отменили бесплатное питание в школах. Украина стремится к европейским стандартам жизни, внедряя плату абсолютно на все. Вот только ни зарплаты, ни пенсии в стране больше не становятся, а наоборот, сокращаются. Впрочем, как и рабочие места.
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