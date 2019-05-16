Госдума разрешила родственникам посещать пациентов в реанимации

Государственная Дума России во втором чтении одобрила законопроект, допускающий родственников к посещению пациента в реанимации. Об этом сказано на официальном сайте нижней палаты парламента.
"У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжёлые моменты их жизни", - приводит "Российская газета" слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Действующее законодательство не прописывает обязанность медицинского персонала допускать родственников к пациенту. Подобное право "жеста доброй воли главного врача" часто вызывает жалобы со стороны людей.
В 2016 году актер Константин Хабенский попросил президента России Владимира Путина создать закон, который бы это исправил.
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