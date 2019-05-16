Госдума разрешила родственникам посещать пациентов в реанимации

Государственная Дума России во втором чтении одобрила законопроект, допускающий родственников к посещению пациента в реанимации. Об этом сказано на официальном сайте нижней палаты парламента.



Врач рассказал о правилах допуска родных...

"У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжёлые моменты их жизни", - приводит "Российская газета" слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Действующее законодательство не прописывает обязанность медицинского персонала допускать родственников к пациенту. Подобное право "жеста доброй воли главного врача" часто вызывает жалобы со стороны людей.

В 2016 году актер Константин Хабенский попросил президента России Владимира Путина создать закон, который бы это исправил.