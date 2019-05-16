В Госдуме захотели обучать школьников семейной жизни

Председатель комитета Государственной Думы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила вернуть в школы курс этики и психологии семейной жизни. Курс предполагается создать в рамках кампании по борьбе с разводами.



В России могут усложнить процедуру развода

"Необходимо повысить ответственность людей, а для того, чтобы это сделать, должно быть воспитание с самого детства. Необходимо вернуть в школы курс этики и психологии семейной жизни", - передает портал газеты "Известия" слова парламентария.

Депутат добавила, что государство обязано создать качественные условия для жизни молодых семей. Первостепенного разрешения требует вопрос доступности жилья.

Напомним, по данным Росстата, в минувшем году в России зарегистрировали более 580 тысяч разводов. Эти цифры Плетнева назвала "ужасными" и требующими особого внимания.