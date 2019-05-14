В Госдуме предложили штрафовать за отказ пустить в кафе инвалида

Комитет Государственной Думы России по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, устанавливающий административное наказание за незаконный отказ клиентам в доступе к товарам и услугам.
Как считают авторы инициативы, законопроект обусловлен участившимися случаями отказа инвалидам, пожилым людям и другим социально уязвимым категориям граждан в доступе к услугам транспорта, в потребительской сфере и сфере отдыха. Таких граждан отказываются обслуживать в кафе и не пускают на борт самолета.
За отказами очень часто стоят совершенно формальные и маркетинговые причины. Законопроект позволит привлекать к ответственности продавцов, исполнителей услуг или работ за проявления подобной дискриминации.
Предполагается, что проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 22 мая.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Евросоюз не будет вводить санкции против России по вопросу паспортизации ЛДНР во избежание обвинений в политике двойных стандартов, считают в Госдуме.