В Госдуме предложили штрафовать за отказ пустить в кафе инвалида

Комитет Государственной Думы России по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, устанавливающий административное наказание за незаконный отказ клиентам в доступе к товарам и услугам.



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Как считают авторы инициативы, законопроект обусловлен участившимися случаями отказа инвалидам, пожилым людям и другим социально уязвимым категориям граждан в доступе к услугам транспорта, в потребительской сфере и сфере отдыха. Таких граждан отказываются обслуживать в кафе и не пускают на борт самолета.

За отказами очень часто стоят совершенно формальные и маркетинговые причины. Законопроект позволит привлекать к ответственности продавцов, исполнителей услуг или работ за проявления подобной дискриминации.

Предполагается, что проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 22 мая.