Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам с ответами на школьные экзамены

Сотрудники Роскомнадзора приняли решение закрыть доступ к сайтам, содержащим ответы на задания школьных экзаменов. Данные меры были приняты на основании судебных решений, поступивших в ведомство.
К настоящему моменту в Единый реестр запрещенной информации попали чуть меньше 60 сайтов с ответами на вопросы Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена. Кроме того, доступ был ограничен к ресурсам с контрольно-измерительными материалами и с информацией о способах сдачи экзаменов без изучения необходимого предмета.
Владельцы большей части сайтов ограничили доступ к противоправной информации, однако некоторые так этого и не сделали.
"В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ на территории России к восьми страницам сайтов", - уточняют в Роскомнадзоре.
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