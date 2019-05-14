Кабмин поддержал поправки в запрет на показ нацистской символики

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила поправки в существующий полный запрет на использование нацистской символики.



Петербургские учителя приняли логотип бренда одежды за нацистскую символику / Новости от 11.12.2018 19:14

Как уточняет агентство ТАСС, авторы законопроекта предлагают разрешить появление нацистской символики в учебных и просветительских целях.

Обязательным условием демонстрации этих символов должно стать "осуждение нацизма, формирование негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствие признаков пропаганды или оправдания нацизма".

По словам парламентариев, полный запрет на демонстрацию таких элементов, как свастика, может привести к тому, что все исторические материалы, содержащие ее изображения, также попадут под запрет. Кроме того, нацистскую символику содержат кадры кинохроники времен войны, художественные фильмы, многие музейные экспонаты, учебные и научные произведения.