Кабмин поддержал поправки в запрет на показ нацистской символики

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила поправки в существующий полный запрет на использование нацистской символики.
Как уточняет агентство ТАСС, авторы законопроекта предлагают разрешить появление нацистской символики в учебных и просветительских целях.
Обязательным условием демонстрации этих символов должно стать "осуждение нацизма, формирование негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствие признаков пропаганды или оправдания нацизма".
По словам парламентариев, полный запрет на демонстрацию таких элементов, как свастика, может привести к тому, что все исторические материалы, содержащие ее изображения, также попадут под запрет. Кроме того, нацистскую символику содержат кадры кинохроники времен войны, художественные фильмы, многие музейные экспонаты, учебные и научные произведения.
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