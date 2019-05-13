Для некоторых байкеров слово "урод" синоним слова "крутой"

В Воронеже состоялся крупнейший мотофестиваль, который открыл мотосезон для российский байкеров в 2019 году. Многие из участников фестиваля называют друг друга "уродами". И для них это в порядке вещей. Так байкеры иронизируют по поводу критики в свой адрес.
Мотоциклисты рассказали, что с юмором относятся к слову "урод" и не обижаются. Более того, даже считают, что это "круто". Оказалось, что у байкеров даже есть своеобразная песня-гимн, которая так и называется "Байкеры - уроды".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что погранслужба Украины усилила охрану государственной границы в преддверии Дня Победы. Пограничники пошли на это, чтобы не допустить в Украину представителей мотодвижения "Ночные волки".
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