Одну часть праха Доренко развеют над Крымом, вторую - захоронят

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко, который скончался накануне, завещал, чтобы его тело кремировали. Генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов подтвердил это и рассказал о предпочтениях журналиста.
"Есть текст завещания, в котором написано, что его тело должно быть кремировано после смерти. Он это сам неоднократно говорил, что хочет, чтобы часть его праха была развеяна над Крымом, а другая - захоронена", - пояснил Мамонтов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что похороны Сергея Доренко не состоятся 12 мая, поскольку супруге журналиста отказались выдавать тело.
Читайте также:
Сергей Доренко: "Новой газете" не стоило спорить со званием "антироссийское СМИ"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российского журналиста не похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. Там состоится только церемония прощания.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.