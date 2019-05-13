Одну часть праха Доренко развеют над Крымом, вторую - захоронят

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко, который скончался накануне, завещал, чтобы его тело кремировали. Генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов подтвердил это и рассказал о предпочтениях журналиста.



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"Есть текст завещания, в котором написано, что его тело должно быть кремировано после смерти. Он это сам неоднократно говорил, что хочет, чтобы часть его праха была развеяна над Крымом, а другая - захоронена", - пояснил Мамонтов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что похороны Сергея Доренко не состоятся 12 мая, поскольку супруге журналиста отказались выдавать тело.

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