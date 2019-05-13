Навальный станет героем фантастической книги

Писатель Лев Гурский рассказал о том, что собирается написать произведение с Алексеем Навальным. Гурский также сообщил, что уже уведомил политика о том, что собирается использовать его при написании книги.
Телеграм-канал "Медиакиллер" привел одну из цитат писателя, чтобы рассказать о его "творчестве". "...Пританцовывая на одном месте, он бубнил: "Я шоколадный кролик, я мачо-алкоголик, я пьяный на все сто... Я чоколадный кролик... Я Чоко - ладный кролик... Эль Чоко унидо, хамас сэра венсидо...".
В свою очередь телеграм-канал "Выборный" считает, что писатель просто решил "хайпануть" на имени известного оппозиционера. Источники среди друзей писателя уверены, что этот роман будет раскупаться "как минимум сетевыми бегунками Навального и политической тусовкой". Творчество Гурского вызывает разную реакцию у рецензентов и читателей. В частности, отзывы разбиваются на "графомания какая" и "да он талант!".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алексей Навальный провел встречу с известным бизнесменом Евгением Пригожиным, которого он ранее обвинял в преступных схемах.
Читайте также:
Ослеп, опоздал или в доле? Почему Навальный не расследует мигрирующих банкиров
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российского журналиста не похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище. Там состоится только церемония прощания.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Госсекретарь США Майк Помпео срочно вылетел в Ирак для проработки "еще более агрессивных шагов в отношении Ирана", считает американист Владимир Васильев.