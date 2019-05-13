Навальный станет героем фантастической книги

Писатель Лев Гурский рассказал о том, что собирается написать произведение с Алексеем Навальным. Гурский также сообщил, что уже уведомил политика о том, что собирается использовать его при написании книги.



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Телеграм-канал "Медиакиллер" привел одну из цитат писателя, чтобы рассказать о его "творчестве". "...Пританцовывая на одном месте, он бубнил: "Я шоколадный кролик, я мачо-алкоголик, я пьяный на все сто... Я чоколадный кролик... Я Чоко - ладный кролик... Эль Чоко унидо, хамас сэра венсидо...".

В свою очередь телеграм-канал "Выборный" считает, что писатель просто решил "хайпануть" на имени известного оппозиционера. Источники среди друзей писателя уверены, что этот роман будет раскупаться "как минимум сетевыми бегунками Навального и политической тусовкой". Творчество Гурского вызывает разную реакцию у рецензентов и читателей. В частности, отзывы разбиваются на "графомания какая" и "да он талант!".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алексей Навальный провел встречу с известным бизнесменом Евгением Пригожиным, которого он ранее обвинял в преступных схемах.

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