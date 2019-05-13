Треть россиян готовы на переезд в другой город ради более высокой зарплаты

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, довольны ли жители России своей работой.
Так, оказалось, что подавляющее большинство россиян — 85% опрошенных — своей работой довольны.
Более трети — 34% респондентов — заявили, что выбрали работу из-за "сложившихся обстоятельств", чуть меньше — 30% опрошенных — заявили, что на выбор профессии повлияли их интересы и хобби, а для 17% же россиян в приоритете оказалась заработная плата.
Примечательно, что большинство опрошенных — 68% — признались социологам, что их зарплата не вырастет, если даже они начнут больше и усерднее работать.
Отметим, что 56% респондентов остались бы на работе и в том случае, если бы у них было достаточно средств, чтобы не трудиться.
Любопытное исследование также провела международная рекрутинговая компания Hays.
Специалисты выяснили, что треть россиян готовы на переезд в другой город ради более высокой заработной платы.
Любопытно, что предпочтительным для россиян видится переезд в Санкт-Петербург, а не в Москву. Столица России идет в рейтинге лишь на втором месте. Дальше следуют Краснодар, Казань, Подмосковье, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток и Самара.
Фото: Минтруд России.
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