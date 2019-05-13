В Госдуме РФ хотят запретить авиакомпаниям сажать детей и родителей порознь

В Государственной думе Российской Федерации предложили обязать авиакомпании не рассаживать членов семей в разных частях самолета.
Об этом сообщил депутат Госдумы от РФ от ЛДПР Василий Власов.
По словам депутата, из-за того, что авиакомпании рассаживают своих пассажиров по своему усмотрению, в случае той или иной чрезвычайной ситуации могут возникнуть неблагоприятные последствия. Если, заявил Василий Власов, ребенок и родители сидят в разных частях воздушного судна, то им в случае ЧП придется разыскивать друг друга.
Столь нервная обстановка, уверен депутат от ЛДПР, будет не только способствовать всеобщей панике, но и значительно повысит риск несоблюдения правил безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Известно, что инициатива выдвинута на рассмотрение главе Министерства транспорта России Евгению Дитриху.
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