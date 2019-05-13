Следующие продолжительные выходные ждут граждан России в ноябре.
Об этом сообщает Федеральная служба по труду и занятости Российской Федерации.
Так, отметили в ведомстве, россияне будут отдыхать по случаю Дня народного единства второго, третьего и четвертого ноября.
По словам специалистов, это станут последние долгие выходные россиян в текущем году.
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