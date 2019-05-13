Следующие продолжительные выходные ждут граждан России в ноябре

Следующие продолжительные выходные ждут граждан России в ноябре.



День народного единства: как отмечают праздник в России и не только / Новости от 04.11.2018 11:52

Об этом сообщает Федеральная служба по труду и занятости Российской Федерации.

Так, отметили в ведомстве, россияне будут отдыхать по случаю Дня народного единства второго, третьего и четвертого ноября.

По словам специалистов, это станут последние долгие выходные россиян в текущем году.