Треть россиян готовы переехать ради высокооплачиваемой работы

Треть граждан России готовы переехать в другой город или регион страны ради высокооплачиваемой и перспективной работы.



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Как пишет "Российская газета" со ссылкой на данные исследования международной рекрутинговой компании Hays, больше половины респондентов готовы обсуждать возможные варианты, а категорически против переезда только 8% опрошенных.

Для людей, которые готовы поменять место жительства из-за работы, регион переезда не имеет никакого значения. Так считают 51% участников опроса. По их мнению, самое главным условием является карьерный рост и высокая зарплата.

Как поясняют в компании, нет ничего удивительно в том, что россияне предпочитают сменить место жительства ради работы. Специалисты понимают, что этот шаг может повысить их стоимость на рынке, поскольку новый опыт позволяет расти по карьерной лестнице и развивать профессиональные навыки.