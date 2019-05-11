В РПЦ не согласны с тем, что победа в ВОВ - это заслуга Сталина

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину. Иларион считает, что Сталин виновен в ослаблении армии, которое произошло в 1930-х годах.



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Более того, Иларион считает, что Иосиф Сталин не адекватно себя повел, когда получил предупреждения от разведки о готовящемся нападении Германии. По мнению Илариона, как главнокомандующий, Сталин должен был привести все войска в боевую готовность.

Также представитель РПЦ отметил религиозные репрессии, которые происходили в 1920-1930 годах. Все мучеников позже канонизировали. Иларион считает, что победу в ВОВ связывают со Сталиным из-за культа личности.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с художником и общественным деятелем, сыном советского военного историка Евгения Джугашвили и правнуком председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили, который рассказал о значении революции 1917 года. Поделился мнением о своем прадеде, как лидере Советского Союза.

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