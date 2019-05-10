Писатель из Чечни требует от режиссера "Аватара" 10 млн рублей компенсации за плагиат

Писатель из Чечни Руслан Закриев подал в суд на американского режиссера Джеймса Кэмерона.



Джеймс Кэмерон: «В Аватаре-2 действие будет происходить от лица дочери Джейка и Нейтири» / Новости от 19.02.2019 15:18

Суд Грозного рассмотрит его иск.

Об этом сообщает адвокат писателя Дмитрий Казацкер.

По словам Казацкера, Закриев требует признания его соавтором сценария знаменитого научно-фантастического фильма "Аватар".

Чеченский писатель требует 10 миллионов рублей компенсации морального вреда.

Напомним, что Руслан Закриев обвинил Джеймса Кэмерона в плагиате еще в 2015-м году. Писатель заявил тогда, что режиссер якобы использовал в "Аватаре" сюжетные линии из его романа "Секретное оружие".

Тогда Закриев требовал от Кэмерона 1 миллиард долларов компенсации, но суд отклонил его иск.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новые "Мстители", обогнав "Аватар", стали самым кассовым фильмов в истории кино.

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