Писатель из Чечни требует от режиссера "Аватара" 10 млн рублей компенсации за плагиат

Писатель из Чечни Руслан Закриев подал в суд на американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Суд Грозного рассмотрит его иск.
Об этом сообщает адвокат писателя Дмитрий Казацкер.
По словам Казацкера, Закриев требует признания его соавтором сценария знаменитого научно-фантастического фильма "Аватар".
Чеченский писатель требует 10 миллионов рублей компенсации морального вреда.
Напомним, что Руслан Закриев обвинил Джеймса Кэмерона в плагиате еще в 2015-м году. Писатель заявил тогда, что режиссер якобы использовал в "Аватаре" сюжетные линии из его романа "Секретное оружие".
Тогда Закриев требовал от Кэмерона 1 миллиард долларов компенсации, но суд отклонил его иск.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новые "Мстители", обогнав "Аватар", стали самым кассовым фильмов в истории кино.
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