Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"

Советский и российский музыкальный критик Артемий Троицкий предложил создать акцию "Бессмертный барак".



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Акция стала бы данью памяти жертв политических репрессий в СССР.

По словам Артемия Троицкого, "Бессмертный барак" может стать "равноценным дополнением" к "Бессмертному полку". Ведь за годы репрессий, заявил критик, погибли якобы больше людей, нежели в Великую Отечественную войну.

В качестве даты проведения акции "Бессмертный полк" Артемий Троицкий предложил выбрать 5 марта — день смерти Иосифа Сталина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известная российская писательница обвинила Сталина в желании уничтожить Ленинград.

Фото: wikimedia.commons.org.

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