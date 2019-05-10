Троицкий предложил проводить в день смерти Сталина акцию "Бессмертный барак"

Советский и российский музыкальный критик Артемий Троицкий предложил создать акцию "Бессмертный барак".
Акция стала бы данью памяти жертв политических репрессий в СССР.
По словам Артемия Троицкого, "Бессмертный барак" может стать "равноценным дополнением" к "Бессмертному полку". Ведь за годы репрессий, заявил критик, погибли якобы больше людей, нежели в Великую Отечественную войну.
В качестве даты проведения акции "Бессмертный полк" Артемий Троицкий предложил выбрать 5 марта — день смерти Иосифа Сталина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известная российская писательница обвинила Сталина в желании уничтожить Ленинград.
Фото: wikimedia.commons.org.
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