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Источник Правда.Ру

Конюхов первым в мире пересек южную часть Тихого океана на веслах

Общество

Советский и российский путешественник Федор Конюхов стал первым, кто переплыл южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.


Конюхов назвал главную опасность в новой кругосветке...

Об этом сообщает Общество океанских гребцов.

Вчера, 9 мая, Федор Конюхов официально завершил свой переход. Плавание стало первым из трех этапов кругосветного одиночного перехода на весельной лодке, который запланировал путешественник.

Завершить свою одиночную экспедицию Федор Конюхов намерен в 2021-м году.

Отметим, что размер лодки "Акрос", на которой Федор Конюхов установил новый мировой рекорд, составляет всего девять метров. В носовой части судна хранится запас продуктов и все необходимое для путешествия оборудование. В корме же "Акроса" расположены навигационная рубка, камбуз и отсек для отдыха.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ходе своего долгого путешествия Федор Конюхов попал в сильный шторм.

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Темы океан лодка Конюхов путешествие
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