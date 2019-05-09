Мы никого не пугаем, мы чествуем победителей - Путин

Президент России Владимир Путин рассказал зачем в стране проводится военный парад. По словам российского лидера, все акции, митинги, шествия и другие важные мероприятия в День Победы проводятся не ради устрашения кого-либо, а ради выражения благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг.
Путин отметил, что особое внимание к героям-освободителям необходимо еще и для того, чтобы не допустить такой трагедии в будущем. Также глава государства обратил внимание мирового сообщества на то, что мероприятия по случаю празднования Дня Победы проходят в самых разных странах мира. Это свидетельствует о понимании общей ценности Победы.
Сам Владимир Путин уже в пятый раз принял участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в Москве по случаю празднования Дня Победы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин считает День Победы главным праздником нашего народа. "Меня радует, что в мире отмечают День Победы над нацизмом", - такие слова сказал президент России в интервью Сергею Брилеву на телеканале "Россия-1", а отказ некоторым европейских или американских лидеров приехать в Москву 9 мая его совершенно не затронул: не важно, где люди отмечают этот праздник, главное, чтобы радость от него была искренней.
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