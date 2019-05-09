На вершине Ай-Петри вновь установлено Знамя Победы

Отряд Ялтинского АСО «Крым-спас» продолжает сегодня более чем сорокалетнюю традицию, водрузив красный флаг на вершину горы Ай-Петри. "Восхождение осуществлялось несколькими группами по разным маршрутам различных категорий сложности",- заявили в "Крым-Спасе".

Крымские спасатели ежегодно проводят такую акцию, и каждое 9 мая на высоте 1234 метра, на одной из самых высоких точек Крыма появляется Знамя Победы.

Эта традиция связана с легендой о том, что в годы Великой Отечественной Войны советские партизаны установили красный флаг именно на этой высоте. Подняться на вершину без специального оборудования невозможно. Не было его и у фашистов. И поэтому они вынуждены были долгое время просто расстреливать флаг, не имея возможности его снять.

Традиция эта продолжается уже многие годы, флаг устанавливался на вершине Ай-Петри и в советские, и в последующие «украинские» годы Крыма. И естественно, что эта традиция не прерывалась, а стала еще более актуальной после воссоединения Крыма с Россией.

«Знамя Победы» на вершине горы - это копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Сами сотрудники МЧС Крыма говорят, что эта акция является их данью уважения и памяти героям, освободившим от фашистских захватчиков и Крым, и всю страну.

При это, уже в течение практически 30-и лет, крымские спасатели поднимаются на гору и водружают знамя в любую погоду и при самых неблагоприятных внешних условиях. Традиция за это время не нарушалась ни разу, и 2019-й год не стал исключением.

Простые граждане, при этом, не принимают участие в акции - поскольку маршрут восхождения довольно сложен, и, как говорилось выше, попросту невозможен без специального альпинистского снаряжения и навыков.

Стоит отметить, что водружение флага на вершину Ай-Петри и для крымских спасателей, и для обычных жителей полуострова является своеобразным продолжением и неотъемлемой частью глобальной акции «Бессмертный Полк».

Ведь здесь также речь идет о прошлом, о дани уважения к защитникам Родины, о неразрывной связи времен и исторической памяти. Но, помимо этого, водружение Знамени Победы - это еще и важнейший символ освобождения Крыма, человеческой свободы и достоинства жителей полуострова. И в наши дни эта символика вновь стала крайне актуальной.

При этом, что особенно важно, традиция не прерывалась и после распада СССР, когда Крым стал был под властью Украины. Невзирая на крайне неоднозначное отношение украинских властей к Дню Победы, флаг появлялся на вершине Ай-Петри.

Напомним, что освобождение полуострова от фашистских захватчиков проходило в рамках Крымской наступательной операции с 8 апреля по 12 мая 1944 года. В освобождении Крыма принимали участие силы Четвертого Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, Черноморского флота и Азовской военной флотилии.