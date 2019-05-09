Депутат Госдумы предложил обозначить мемориалы и памятники ВОВ на онлайн-картах

Депутат ГД от Кемеровской области Антон Горелкин предложил администраторам интернет-карт включить памятники и мемориалы ВОВ в свои сервисы. Горелкин предложил реализовать эту идею "Яндексу", компании "Google", а также другим организациями.



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"Памятники и мемориалы Великой Отечественной войне есть в каждом российском городе, и почти в каждом поселке городского типа. Эти памятники истории уникальны по своему. Где-то это братские могилы, где-то работы известных скульпторов, а иногда и мемориалы, созданные стараниями местных жителей. Это наша память, наша героическая история", - отметил Горелкин.

Депутат обратил внимание на то, что во времена Советского Союза такие объекты как мемориалы и памятники не наносились на карты, поскольку были небольшого размера. Теперь в "цифровом веке" можно использовать новые технологии, чтобы не забыть подвиг наших предков, - считает политик.

"Посмотрите на онлайн-карты, где уже отмечают все что угодно. Небольшие кафе, магазины, даже просто ставят метки на карте там, где это не надо и подписывают их. Но при этом, нет ни одного памятника ВОВ. Это несправедливо", - резюмировал депутат.

Инициативу Горелкина уже поддержало молодежное отделение Общероссийского народного фронта в Кемеровской области. Начиная с Дня Победы, волонтеры будут наносить на "Яндекс.Карты", "Google Maps" и "Викимапию" метки с указанием мемориалов и памятников Великой Отечественной войны региона.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о "войне", которую объявили жители Западной Украины памятникам и мемориала Великой Отечественной войны.

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