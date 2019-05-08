За первые месяцы 2019 года смертность в РФ снизилась на 3%

По итогам первых месяцев текущего года в России зафиксировано снижение смертности на 3%.
Об этом на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила заместитель представителя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Так, заявила специалист, по итогам первого квартала 2019 года в стране зафиксировано снижение смертности на 16 тысяч человек.
Фото: vk.com/ Мертвый Очень-Мертвый.
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