Младенческая смертность в России находится на историческом минимуме

В настоящее время показатель младенческой смертности в России находится на историческом минимуме. В первом квартале 2019 году он снизился до 15,7%. Об этом заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.



Татьяна Голикова в Госдуме: реализация нацпроектов и поддержка семей с детьми / Новости от 03.04.2019 14:03

"Продолжены мероприятия по оказанию помощи детям. Младенческая смертность за первый квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума 4,3 на 1 тысяч родившихся, что ниже целевых значений, которые установлены указом к 2024 году", - передает агентство ТАСС слова Голиковой.

Она добавила, что выплаты в связи с рождением ребенка к началу текущего года получили почти 700 тысяч семей.

"Начаты выплаты семьям, родившим или усыновившим первого, второго и последующих детей. Их получили за четыре месяца 2019 года 694 тыс. наших семей. Выдано более 201 тыс. сертификатов на материнский капитал", - пояснила вице-премьер.

Около 74% граждан страны, которые получили материнский капитал, использовали его на улучшение жилищных условий. Это говорит о том, что обеспечение жильем является абсолютным приоритетом для семей, имеющих детей, заключила Голикова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые Российской академии наук должны помочь решить демографическую проблему и придумать способ увеличить среднюю продолжительность жизни.

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Доступное жилье увеличит рождаемость в стране - Голикова﻿