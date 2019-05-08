"Дождь": вместо ветеранов на парад Победы приглашают комиков и артистов

Вместо ветеранов Великой Отечественной войны на парад Победы приглашают артистов, комиков и актеров.



Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве / Новости от 07.05.2019 12:32

Об этом сообщает телеканал "Дождь", рассказавший истории нескольких ветеранов, попытавшихся попасть на торжественное мероприятие.

По словам журналистов, 93-летняя узница немецкого концлагеря в Кенигсберге Мария Каштанова давно хотела увидеть парад Победы своими глазами, поэтому родственники ветерана обратились за билетом в местную администрацию, но чиновники сослались на то, что все квоты уже распределены и отказали в просьбе. И только после того, как внучка ветерана написала гневный пост в Facebook, представители администрации взяли этот вопрос "на контроль" и нашли дополнительный билет.

Внучка ветерана труда Мария Павлова также рассказала журналистам телеканала о том, что она четырежды писала властям с просьбой выделить билет для своей бабушки. Приглашение пришло только через четыре года. Ветеран, впервые посетившая парад Победы, была очень удивлена количеством людей на трибунах, не имеющих никакого отношения к войне.

"Каждый год, когда она тоже смотрит на парад по телевизору, она говорит: ну, где же ветераны? На задней трибуне от нас находился Галустян с какой-то своей командой из Comedy, я не знаю, честно говоря", - пояснила внучка.

В минувшем году парад Победы на Красной площади посетили Стивен Сигал, актриса Екатерина Климова и шестилетние дети Филиппа Киркорова, уточняет "Дождь".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чуть больше половины (52%) граждан России не будут участвовать в праздничных парадах и шествиях в День Победы 9 Мая.

Читайте также: ВЦИОМ: меньше половины россиян посетят общественные мероприятия в честь Дня Победы

День Победы показал, кто России друг, а кто враг