Минпросвещения разработает правила поведения учителей в соцсетях

Министерство просвещения России разработает ряд рекомендаций для преподавателей по ведению аккаунтов в социальных сетях.
Как сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова министра просвещения Ольги Васильевой, для учителей в эпоху интернета крайне важен грамотный профессиональный имидж. В настоящее время ведомство уже проводит рекомендации с профсоюзами работников народного образования и науки. К началу нового учебного года соответствующие поправки будут введены в "Кодекс профессиональной этики педагогических работников".
Разработка правил поведения педагогов в социальных сетях связана с инцидентом со школьной учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которая занималась плаванием и сфотографировалась в купальнике, а затем опубликована эту фотографию в соцсетях. Директор школы назвала фотографию педагога "пятном на репутации школы". Вскоре Кувшинникова была вынуждена уволиться.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Балашихе учительница русского языка лишилась работы после того, как уступила просьбам детей посмотреть на уроке фильм "Оно". Об этом стало известно администрации школы, которая и приняла решение расстаться с педагогом.
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