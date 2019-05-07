"Дождь" помог Мохову "глубже уйти в могилу" после расследования ФАН о кладбищенских бандитах

Муж Любови Соболь Сергей Мохов отреагировал на масштабное расследование о его связях с криминальным миром Москвы.

Антрополог, пионер death studies и просто пиарщик сразу же после выхода материалов о связях с криминальными авторитетами из похоронной сферы в Москве заказал сюжет на оппозиционном телеканале "Дождь". Пользователи сети заметили, что Мохов в истеричной манере реагирует на ситуацию, ожидая вероятной расправы от криминалитета.

Расследование журналистов ФАН проливает свет на отношения Мохова с бандитами из столичного похоронного бизнеса, а также раскрывает некоторые специфичные вкусы антрополога и предпочитаемые виды досуга.

Мохов с удовольствием посещал "блатные" бани вместе с криминальными авторитетами, а также платил СМИ крупные суммы денег в обмен на публикации материалов, лоббирующих интересы тех самых авторитетов.

Кроме того, нападение в 2016 году, по признанию Мохова, было наказанием со стороны "ритуальных партнеров" за "непонимание такта". Супруга Мохова, в свою очередь, пыталась обыграть данный эпизод как "нападение людей Пригожина на честного человека".

Мохов, в отличие от своей жены и ее босса Навального, которые будто бы не видят негативной правды о себе в СМИ, не стал игнорировать расследование и попытался оправдаться. Мохов был жутко напуган вышедшей публикацией. Антрополог даже предложил жене отдохнуть несколько дней на Кипре, а ребенка, от греха подальше, вывезти на дачу.

Вероятнее всего, Мохов опасался расправы от криминального мира за вышедший "слив". Кроме того, криминальные авторитеты из московского похоронного бизнеса давно точат зуб на Мохова за присвоенные им миллионы.

Именно поэтому Мохов заказал сюжет на "Дожде", в котором голословно обвинил журналистов ФАН, не предоставив ни единого опровержения.

В социальных сетях муж Любови Соболь и вовсе попытался обернуть ситуацию в шутку, однако опровергать расследование не стал.

Подписчики Мохова от такой нервной реакции слегка опешили.

Человек с незапачканной репутацией пригрозил бы изданию судом. Тем более что его супруга — юрист. Но нет, Мохов предпочел юлить и отшучиваться.

Возможно, шутки — это единственное, что есть у Мохова против аргументов ФАН, и вскоре болтливого антрополога накажут те самые криминальные авторитеты, упомянутые в материалах. Юмор Мохова может быть демонстрацией страха перед "серьезными людьми", которые заметят громкое расследование.

В криминальном мире пиар и лоббирование интересов очень любят. Но вот чужие промахи и "косяки" представители криминалитета из сферы ритуальных услуг не забывают, а закапывают поглубже. Иногда вместе с провинившимся. Неудачные отмазки на "Дожде" в этом лишь помогут.