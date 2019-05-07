Процедура оформления инвалидности для россиян станет проще

В Российской Федерации изменятся правила оформления инвалидности.

Об этом на заседании российского правительства объявил действующий премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам премьера, законопроект сократит сроки получения инвалидности и значительно упростит саму процедуру медицинского освидетельствования.

Также, отметил Дмитрий Медведев, инвалидность можно будет оформить онлайн на портале госуслуг.