Психолог объяснила поведение пассажиров SSJ-100 "синдромом ручной клади"

Эксперт в области экстремальной психологии Ольга Макарова предложила внести в психологию понятие "синдром ручной клади". По ее мнению, реакция пассажиров SSJ-100, который загорелся в Шереметьеве, вполне нормальна и прогнозируема.



Новые кадры аварии SSJ-100 в Шереметьеве / Новости от 06.05.2019 20:22

"Предлагаю ввести понятие "синдром ручной клади" и называть им ситуации, когда люди оказавшись в экстремальных условиях принимаются за обычные занятия, пытаясь отвлечься от происходящего", - пояснила Макарова.

Ольга Макарова не была удивлена негативной реакцией на тех людей, которым удалось выжить в авиакатастрофе. По ее словам, абсурдно обвинять в чем-то людей, которые покинули горящий самолет при опасности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему SSJ-100 садился в Шереметьево с полными баками горючего. экстренная посадка была вынужденной мерой. Самолет провел в воздухе только порядка 20 минут. Совершать же маневры в небе над Москвой, в условиях отсутствия связи с диспетчерами, было опасно.

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