Психолог объяснила поведение пассажиров SSJ-100 "синдромом ручной клади"

Эксперт в области экстремальной психологии Ольга Макарова предложила внести в психологию понятие "синдром ручной клади". По ее мнению, реакция пассажиров SSJ-100, который загорелся в Шереметьеве, вполне нормальна и прогнозируема.
"Предлагаю ввести понятие "синдром ручной клади" и называть им ситуации, когда люди оказавшись в экстремальных условиях принимаются за обычные занятия, пытаясь отвлечься от происходящего", - пояснила Макарова.
Ольга Макарова не была удивлена негативной реакцией на тех людей, которым удалось выжить в авиакатастрофе. По ее словам, абсурдно обвинять в чем-то людей, которые покинули горящий самолет при опасности.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему SSJ-100 садился в Шереметьево с полными баками горючего. экстренная посадка была вынужденной мерой. Самолет провел в воздухе только порядка 20 минут. Совершать же маневры в небе над Москвой, в условиях отсутствия связи с диспетчерами, было опасно.
Читайте также:
SSJ-100 загорелся в Шереметьеве из-за неисправности электрооборудования
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.
По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Владимир Путин подписал указ об упрощенной паспортизации жителей Донбасса. Это большая геополитическая и нравственная победа дончан и России, сказала в интервью "Правде.Ру" председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.