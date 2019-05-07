В Чечне начало работу первое женское такси

В Чеченской республике начал работу первой сервис такси для женщин. За рулём автомобилей также работают женщины. Пока на линии работают только пять машин, но в будущем количество автомобилей планируют увеличить.



В Чечне появится женское такси «Мехкари»

По словам представителей сервиса, чеченские девушки остро нуждаются в такой услуге, поскольку, чеченский менталитет запрещает девушке ехать в одном автомобиле с незнакомым мужчиной.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как московские женщины потребовали от властей организовать бесплатное такси для матерей с детьми.

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