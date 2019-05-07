ВЦИОМ: меньше половины россиян посетят общественные мероприятия в честь Дня Победы

Чуть больше половины (52%) граждан России не будут участвовать в праздничных парадах и шествиях в День Победы 9 Мая. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основываясь на данных проведенного опроса.



Россия празднует День Победы

Как указывают социологи, лишь 48% россиян посетят торжественные мероприятия, еще 20% будут поздравлять ветеранов, 19% респондентов хотят посетить салюты, 18% проведут праздник в гостях, 17% опрошенных отметят 9 Мая на природе, а 20% планируют наблюдать за праздничными торжествами по телевидению.

Напомним, по результатам социологического опроса "Левада-центра", тожественные мероприятия на 9 Мая одобряют лишь 23% граждан страны. По мнению еще 23%, эту памятную дату нужно отмечать не парадами, шествиями и салютами, а укреплением мира и ликвидацией вооруженных конфликтов. В том, что лучшим способом отметить День Победы станет забота о ветеранах, уверены 52% опрошенных россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство россиян выразили готовность идти на войну на территории СНГ, особенно если есть возможность присоединения новых территорий. Такие результаты показал опрос в социальных сетях "Одноклассники" и "Вконтакте".

Из почти 130 тысяч опрошенных россиян только 7% заявили, что примут участие как добровольцы в развившемся конфликте. Однако 62% респондентов обозначали готовность принять участие в случае всеобщей мобилизации.

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