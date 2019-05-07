Первое место рейтинга регионов с самой развитой социальной инфраструктурой заняла Липецкая область

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации составило рейтинг российских регионов с самой доступной социальной инфраструктурой для инвалидов и пенсионеров.

Возглавила список Липецкая область. Жителям с ограниченной мобильностью там доступно 96,6 % объектов инфраструктуры.

На втором месте рейтинга с показателем в 94 % оказалась Республика Коми.

Замкнула тройку лидеров Республика Марий Эл. Там жителям с ограниченной мобильностью доступно 91,6 % объектов инфраструктуры.