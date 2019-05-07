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Источник Правда.Ру

Минобороны опубликовало показания немецкого врача об освобождении Севастополя

Общество » День в истории

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте новый мультимедийный раздел.

Он приурочен к 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Среди опубликованных российским оборонным ведомством материалов значатся показания немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера. В них он описывает победный штурм советских солдат Сапун-горы.

"Рано утром советские войска начали наступление. Массированный артиллерийский огонь исключал всякую возможность покинуть укрытия. Телефонная связь со штабом батальона была прервана в первую же минуту русской артподготовки…", — писал немецкий штабной врач.

Так, сообщает Рудольф Руттенштейнер, когда бойцы Красной Армии продавили немецкую оборону и уничтожили значительную часть немцев, ему пришлось "пересилить в себе страх" и сдаться в плен.

Напомним, что Крымская наступательная операция, в ходе которой и был освобожден Севастополь, проводилась Красной Армией с 8 апреля по 12 мая 1944-го года. Операция завершилась разгромом 17-й армии Вермахта.

Тем самым СССР восстановил контроль над Черным морем, что резко пошатнуло позиции Германии в Турции, Румынии и Болгарии.

Фото: pxhere.com.

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Темы СССР Крым армия война Германия Севастополь
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