Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

ВЦИОМ: 95 % россиян относятся к акции "Бессмертный полк" положительно

Общество

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как россияне относятся к акции "Бессмертный полк".

Напомним, что акция представляет собой шествие, в ходе которого желающие несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Так, согласно проведенному опросу, подавляющее большинство опрошенных — 95 % — относятся к проведению акции положительно. Отрицательно к акции "Бессмертный полк" относятся лишь 4 % респондентов. 1 % опрошенных специалистами ВЦИОМа затруднились дать ответ.

У 42 % опрошенных данная акция вызывает гордость. Для 21 % респондентов "Бессмертный полк" является поводом вспомнить о подвиге предков. 11 % опрошенных признались, что акция вызывает у них чувство боли и грусти, а чуть меньше — 10 % — заявили, что чувствуют радость и счастье. 9 % респондентов отметили, что шествие вызывает у них сильные и положительные эмоции. 8 % же признались, что акция вызывает у них слезы и тревогу.

Примечательно, что опрошенные могли дать несколько вариантов ответа.

Фото: kremlin.ru

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы СССР 9 мая опрос ВЦИОМ парад война Россия Бессмертный полк
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как перевести квартиру в нежилое помещение?
Ваше здоровье
Полезные свойства тыквенного масла
Новости спорта
Фитнес для лица и его виды
Новости Все >
ВЦИОМ: 95 % россиян относятся к акции "Бессмертный полк" положительно
«Побили, но не закопали»: мужа юриста ФБК Соболь обвиняют в связях с мафией
Лавров озвучил позицию России по военному вмешательству в Венесуэлу
Директор ВАДА заявил, что "Россия ведет себя невероятно хорошо"
Прокурор потребовала "реальный срок" для Кокорина и Мамева
Сборная России по футболу сыграет с Казахстаном в Калининграде
В ООН заявили об угрожающем влиянии людей на экологию планеты
Мамаев перевел водителю Соловчуку 500 тысяч рублей
Закон об ипотечных компенсациях для многодетных внесен в Госдуму﻿
ФНС разрабатывает единый реестр граждан России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Технологии
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт

Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве - это поворотный момент в отечественной гражданской авиации, считает эксперт Сергей Крутоусов.

Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Чьи молитвы услышит блаженная Матрона?
Православие
Чьи молитвы услышит блаженная Матрона?
Экономика
Британские СМИ: Россия и Китай готовят "золотую" ловушку для США
Новости Белоруссии
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Новости Украины
Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами

По словам избранного президента Украины, он готовит ответ на действия России и в скором времени все расскажет.

Зеленский пообещал ответить России "креативными, быстрыми и умными" ходами
Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта
Новости Украины
Порошенко рассказал о преимуществах украинского паспорта
Технологии
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Новости Украины
Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"
Новости Украины
Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"

Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".

Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
Новости Украины
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
США и Канада. Новости и аналитика
Экс-главком НАТО призвал запретить всем россиянам въезд в США
Культура
Ты в песне жива, Алия! Памяти Алии Молдагуловой
Инна Шейхатович Музыка из ада, музыка жизни, или Явление Вайнберга Инна Шейхатович Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 8 Владимир Губарев Любовь Степушова Венесуэльцы не поддержат госпереворт, а Мадуро выдержит эмбарго Любовь Степушова
Комментарии
ФСБ заинтересовалась мнением россиян по поводу эффективности антикоррупционных мер
Израильские военные устранили одного из командиров ХАМАС
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Депутат Рады предложил судить красноармейцев за "преступления против человечности"
Депутат Рады совершил с супругой автомобильное путешествие по Крыму
Экс-главком НАТО призвал запретить всем россиянам въезд в США
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Супругу Игоря Николаева раскритиковали за публикацию про авиакатастрофу SSJ-100
ФСБ заинтересовалась мнением россиян по поводу эффективности антикоррупционных мер
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Назад к "Туполеву": "Суперджет" - это "концептуальная ошибка" - эксперт
В Челябинске "народных кандидатов" не допустили до участия в праймериз
Совет Федерации обсудит запрет кальянов в российских ресторанах и кафе
Медведев дал поручение создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха
Познер завещал развеять его прах над Парижем
Супругу Игоря Николаева раскритиковали за публикацию про авиакатастрофу SSJ-100
Супругу Игоря Николаева раскритиковали за публикацию про авиакатастрофу SSJ-100
Прокурор потребовала "реальный срок" для Кокорина и Мамева
Макрон заявил о взаимных обязательствах России и Совета Европы
История и современность Все >
Парикмахер заставляет мальчиков читать вслух во время стрижки, чтобы повысить их самооценку
Парикмахер заставляет мальчиков читать вслух во время стрижки, чтобы повысить их самооценку
Пушкин ненавидел весну. А в Женеве весну объявляют указом властей
Пушкин ненавидел весну. А в Женеве весну объявляют указом властей
Попадание молнии рассматривают как основную версию о крушении SSJ-100 в Шереметьеве
Попадание молнии рассматривают как основную версию о крушении SSJ-100 в Шереметьеве
ФСБ заинтересовалась мнением россиян по поводу эффективности антикоррупционных мер
ФСБ заинтересовалась мнением россиян по поводу эффективности антикоррупционных мер
Россия и США проведут совместные учения в Тихом океане
Россия и США проведут совместные учения в Тихом океане
В Афганистане ликвидирован один из лидеров ИГ*
В Афганистане ликвидирован один из лидеров ИГ*
Без жалости: почему Екатерина Великая была беспощадна к критикам князя Потемкина
Без жалости: почему Екатерина Великая была беспощадна к критикам князя Потемкина
Вечный мир: как Россия и Польша договорились более никогда не воевать
Вечный мир: как Россия и Польша договорились более никогда не воевать
Иностранцам объяснили неулыбчивость россиян
Иностранцам объяснили неулыбчивость россиян
На Украине предложено полностью "обезлюдить Донбасс"
На Украине предложено полностью "обезлюдить Донбасс"
Домашнее Все >
Как защитить рассаду от болезней
Вредители и болезни
Как защитить рассаду от болезней
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Рецепты и заготовки
Вино из одуванчиков - легендарный рецепт
Способы прививки плодовых растений
Садоводство, цветоводство, рецепты
Способы прививки плодовых растений
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Советы
Выращиваем рассаду оригинальными способами
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Советы
Май на даче: чтобы не было мучительно больно...
Правильно ли белить деревья весной?
Деревья и кустарники
Правильно ли белить деревья весной?
Из-за редкой болезни двухлетний ребенок превращается в камень
Из-за редкой болезни двухлетний ребенок превращается в камень
Американские специалисты назвали семь правил счастливой и здоровой жизни
Американские специалисты назвали семь правил счастливой и здоровой жизни
Мужской гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Карманный парфюм от Victoria's Secret
Карманный парфюм от Victoria's Secret
Шейные платки от "Модного приговора"
Шейные платки от "Модного приговора"
Филипп Киркоров решил взять Бузову с собой на Евровидение
Филипп Киркоров решил взять Бузову с собой на Евровидение
Дженнифер Энистон заступилась за бодипозитив
Дженнифер Энистон заступилась за бодипозитив
Звезды отреагировали на падение самолета
Звезды отреагировали на падение самолета
Положительное влияние оральных контрацептивов на организм
Положительное влияние оральных контрацептивов на организм
Какое влияние на организм оказывает фруктоза
Какое влияние на организм оказывает фруктоза
Мужское Все >
Самые эффективные прикормок для рыб
Самые эффективные прикормок для рыб
Рыбаков начали выручать вендинговые технологии
Рыбаков начали выручать вендинговые технологии
Как создать удобную и практичную гардеробную?
Как создать удобную и практичную гардеробную?
Ламинат: основные преимущества
Ламинат: основные преимущества
Изысканный королевский стиль в интерьере
Изысканный королевский стиль в интерьере
Столешница для кухни: выбираем материал
Столешница для кухни: выбираем материал
Покрытия для пола, за которыми легко ухаживать
Покрытия для пола, за которыми легко ухаживать
Фитнес для лица и его виды
Новости спорта
Фитнес для лица и его виды
Как заставить себя заниматься спортом?
Новости спорта
Как заставить себя заниматься спортом?
Почему стоит есть белок каждый день
Новости спорта
Почему стоит есть белок каждый день
ПП десерт - малиновый зефир
Новости спорта
ПП десерт - малиновый зефир
Разные типы фигуры и тренировки для них
Новости спорта
Разные типы фигуры и тренировки для них
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Дальний Восток
Зачем Китаю пустынные острова

Можно ли рассчитывать на сближение между Индией и Китаем? На кого может рассчитывать Китай? Сможет ли ﻿он вопреки решению Гаагского суда тихой сапой получить желанные острова в Южно-Китайском море? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил руководитель направления востоковедения НИУ Высшей школы экономики Алексей Маслов.

Зачем Китаю пустынные острова
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Мир. Новости мира
Полтора часа в поисках "дорожной карты": о чем говорили Путин и Трамп
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Новости Белоруссии
Бабич на посту куратора ЛДНР отомстит Лукашенко
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Евросоюз
Революция гвоздик: 45 лет позабытому социализму
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Ближний Восток
Надо вооружаться: ЦРУ стоит за обращением Аль-Багдади к боевикам ИГ* - мнение
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Новости Украины
Эксперт пояснил, насколько "команда" Зеленского выражает его мнение
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Новости Грузии
Грузия потеряла расположение Евросоюза
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
Бывший СССР
Казахстану не нужен "выкидыш", как на Украине - мнение
"Зеленский будет работать президентом у премьера Тимошенко" - мнение
Новости Украины
"Зеленский будет работать президентом у премьера Тимошенко" - мнение
США вновь нападают на Кубу
США и Канада. Новости и аналитика
США вновь нападают на Кубу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ