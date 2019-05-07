ВЦИОМ: 95 % россиян относятся к акции "Бессмертный полк" положительно

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как россияне относятся к акции "Бессмертный полк".

Напомним, что акция представляет собой шествие, в ходе которого желающие несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Так, согласно проведенному опросу, подавляющее большинство опрошенных — 95 % — относятся к проведению акции положительно. Отрицательно к акции "Бессмертный полк" относятся лишь 4 % респондентов. 1 % опрошенных специалистами ВЦИОМа затруднились дать ответ.

У 42 % опрошенных данная акция вызывает гордость. Для 21 % респондентов "Бессмертный полк" является поводом вспомнить о подвиге предков. 11 % опрошенных признались, что акция вызывает у них чувство боли и грусти, а чуть меньше — 10 % — заявили, что чувствуют радость и счастье. 9 % респондентов отметили, что шествие вызывает у них сильные и положительные эмоции. 8 % же признались, что акция вызывает у них слезы и тревогу.

Примечательно, что опрошенные могли дать несколько вариантов ответа.

Фото: kremlin.ru