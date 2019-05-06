«Побили, но не закопали»: мужа юриста ФБК Соболь обвиняют в связях с мафией

Источник в правоохранительных органах поделился с журналистами ФАН информацией о связях мужа Любови Соболь Сергея Мохова с ритуальной мафией. Он занимается лоббированием криминальных интересов через средства массовой информации.

За последние 3 года Мохов получил от своих «работодателей» 7 миллионов рублей. Деньги мужу Соболь платят за интервью, которые он дает СМИ. В своих рассказах Мохов распространяет ложь о коррупции в коридорах власти, из-за чего предпринимателям не попасть на рынок ритуальных услуг.

Главная мысль Мохова - криминала в похоронном бизнесе нет. Якобы мешают только чиновники. Новые расклады и заказы муж юриста ФБК обсуждает с криминальными авторитетами за ужином в ресторанах.

Правоохранители рассказали, что Мохов и сам платил некоторым изданиям за интервью. Криминал готов на любые жертвы ради достижения цели. Тем не менее, крупных сумм Мохову не выделяли, поэтому он неплохо жил на откаты от СМИ, которые его интервьюировали. Заказчик всегда расплачивался наличными.

В определенный момент Мохов попытался усидеть на нескольких стульях. Лоббируя интересы одних, он стал касаться темы частных моргов. В то время криминал вел борьбу с ГБУ «Ритуал», поэтому требовался шквал заказной критики.

Логично, что такие поступки не оценили. Несколько ведущих игроков рынки предъявили Мохову претензии за некачественную работу. Появились версии, что муж Соболь рассказывал полиции о серых схемах ритуальщиков.

Ожидаемо, на Мохова было совершено нападение. Ему вкололи вещество в ногу через шприц, однако приехавшая скорая спасла любителя похоронных дел. Другими словами, Мохова «побили, но не закопали». Любовь Соболь сегодня утверждает, что это сделали люди бизнесмена Евгения Пригожина. Однако сам Мохов имеет другое мнение на данный счет. Он полагает, что на него напали бандиты, с которыми у него случился конфликт. Правоохранители предполагают, что он украл у мафии не один миллион рублей.

После нападения Мохов стал стараться. К его обычной работе добавились жуткие провокации. В частности, он со своим другом Сергеем Простаковым занимался разрыванием могил. Впоследствии это выдавалось за «беспредел».

Мохов однажды попытался познакомить свою супругу с «партнерами» по криминальному бизнесу. Однако Любовь Соболь не вдохновила авторитетов. Мохову прямо намекнули, что «эту дуру» больше не стоит приводить в компанию.

Сегодня Мохов связан с людьми из Балашихи и Люберец, а также с некоторыми подмосковными ритуальными фирмами. Об этом рассказал источник ФАН в правоохранительных органах. Поэтому в ближайшем будущем можно ожидать нового потока статей о коррупции в рядах чиновников, мешающих ритуальному бизнесу. По всей видимости, Мохов снова начнет зарабатывать солидные суммы. А о честности и справедливости пусть рассуждает его жена в социальных сетях.