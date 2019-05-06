Сбербанк простит долги погибшим в авиакатастрофе в Шереметьеве

Сбербанк, крупнейший банк Российской Федерации, спишет задолженности по кредитам людей, пострадавшем в авиакатастрофе в Шереметьево.
Соответствующей информацией делится пресс-служба банка.
Согласно предоставленной информации, специалисты компании проверят все данные и лишь после этого урегулируют долги.
Фото: commons.wikimedia.org.
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