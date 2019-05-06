ФСБ заинтересовалась мнением россиян об эффективности антикоррупционных мер

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России запустила анонимный опрос для оценки эффективности проводимых в стране антикоррупционных мер.
Как уточняют "Ведомости", служба планирует узнать: одобряют ли россияне государственную политику по ужесточению наказаний за коррупцию; считают ли предпринимаемые меры в борьбе с коррупцией эффективными; как оценивают уровень коррупции в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования, государственных и муниципальных службах, в надзорных ведомствах, в сфере госзакупок, в правоохранительной и судебной системах.
Ведомство интересуется и тем, насколько граждане страны доверяют МВД, ФСИН, ФСБ, Следственному комитету, Генпрокуратуре и иным федеральным службам в области борьбы с коррупцией.
Напомним, по данным социологического опроса "Левада-центра", 68% россиян назвали громкие аресты чиновников за получение крупных взяток - признаком всеобщего разложения и коррумпированности власти. Лишь 22% респондентов посчитали эти события единичными и нетипичными явлениями. В том, что коррупция в стране год от года лишь растет, уверены 43% граждан России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пресс-служба Министерства юстиции распространила комментарий к законопроекту об отмене наказания за коррупционные деяния, совершенные под давлением "обстоятельств непреодолимой силы".
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