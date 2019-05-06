Супругу Игоря Николаева раскритиковали за публикацию про авиакатастрофу SSJ-100

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в Instagram, на задержку рейса из Майами в Москву из-за трагедии, в которой погиб 41 пассажир самолета SSJ-100. Супруга певца была возмущена тем, что ее и других пассажиров заставили 4 часа ждать вылета.
"Почему мы должны были четыре часа ждать, слушать от сотрудников аэропорта о каких-то технических неполадках? А затем и вовсе покидать самолет?", - написала Проскурякова в социальной сети.
После критики со стороны общественности, Юлия Проскурякова заявила, что глубоко соболезнует родственникам погибших. Жену Николаева обвинили в том, что она хочет "хайпануть" на трагедии. Пользователи обратили внимание на то, что Проскурякова могла решить свои вопросы совместно с "Аэрофлотом" без лишней шумихи.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что причиной возгорания самолета SSJ-100 назвали неисправность электрооборудования.
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