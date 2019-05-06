В Минтрансе не видят оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100

Глава Министерства транспорта Российской Федерации Евгений Диптрих заявил, что вверенное ему ведомство не видит оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet 100.
Напомним, что вчера, 5 мая, в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелось воздушное судно Sukhoi Superjet 100. Трагедия унесла жизни 41 человека.
Отметим, что одна из основных версий случившегося — неисправность самолета.
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